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Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 5 ilde polisten polise operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 20:54 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada; Türk Bayrağını, Türk Milletini, devlet büyüklerini, Emniyet Teşkilatı'nı tahkir eden kişilere yönelik yapılan operasyonda aralarında 2 polisin de bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 5 ilde polisten polise operasyon

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları üzerinde; Türk Bayrağını, Türk Milletini, devlet büyüklerini, Emniyet Teşkilatını tahkir eden, manipülasyon yoluyla kamuoyunda olumsuz algı oluşturma gayesinde olan, kolluk kuvvetlerine tehdit ve hakaret eden, aşağılayan paylaşımlarda bulunan aralarında 2 polisin de olduğu kişilere yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Yapılan çalışma neticesinde, bu kişilerin; İstanbul, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya'da bulundukları tespit edildiği belirtilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kimliklerinin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonlar sonucunda, adli makamlara sevk edilen N.Ö. ve S.İ. isimli şahıslar ile polis memuru S.E. ve polis memuru R.O. tutuklanmış, U.A. ve İ.I. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, emniyet personeli ile ilgili de ayrıca idari yönden soruşturma başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve buna benzer paylaşımlarda bulunan, teşkilatımız ve devlet kurumları ile ilgili toplum üzerinde olumsuz algı oluşturma gayretinde olan, teşkilatımız içerisinde uyum, birlik ve motivasyonu zedelemeye çalışan, kendi personelimiz ve diğer şahıslar ile mücadelemizi, yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

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