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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Atilla Önder, İspanya'da yakalandı... Türkiye'ye getirilecek

22.12.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder'in İspanya'da yakalandığı ve Türkiye’ye getirileceği belirtildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türk polisini tebrik etti ve "Dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye’ye getiriliyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Atilla Önder, İspanya'da yakalandı... Türkiye'ye getirilecek

Son dakika | Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna muhalefet", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı hatırlatıldı.

Önder'in, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Interpol-Europol Daire Başkanlığının, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanmasının sağlandığı bildirildi.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün teslim alınan Önder'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği belirtildi.

SÜLEYMAN SOYLU: DÜNYANIN EN ÖNEMLİ UYUŞTURUCU BARONLARINDAN BİRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atilla Önder'in yakalanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polisi takip etti,

Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye’ye getiriliyor.

Kahraman Türk Polisimize tebrikler"


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