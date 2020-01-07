HABER
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü deniz polisinin 2019 yılı faaliyetlerini açıkladı:

Emniyet Genel Müdürlüğü deniz polisinin 2019 yılı faaliyetlerini açıkladı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 01:46 | Son Güncelleme

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 8 operasyon yapıldı, 339 göçmen ve 3 insan taciri yakalandı - Kaçakçılık ile mücadele kapsamında 3 operasyon düzenlendi, piyasa değeri 55 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Deniz polisinin 2019 yılında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlediği, 339 göçmen ve 3 insan tacirini yakaladığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 37 ilde bulunan deniz polisi birimlerince 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen önemli faaliyetlere yer verildi.

Açıklamada, deniz polisinin 2019 yılındaki önemli faaliyetleri şöyle sıralandı:

- Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 8 operasyon yapıldı, 339 göçmen ve 3 insan taciri yakalandı.

- Kaçakçılık ile mücadele kapsamında 3 operasyon yapıldı, 4 kişi gözaltına alındı ve piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Su Ürünleri Kanunu kapsamında 730 şahsa işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı.

- Denizde Can ve Mal Koruma Kanunu kapsamında 60 şahsa ve 195 deniz aracına işlem yapıldı, 20 deniz aracı seferden men edildi.

- Kabahatler Kanunu kapsamında 179 şahsa işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı.

- Boğulmalara müdahale kapsamında 382 şahıs canlı kurtarıldı, 946
şahsın cesedine ulaşıldı.

- Yabancı askeri gemi ziyaretlerinde alınan güvenlik tedbirleri
kapsamında 160 görev gerçekleştirildi.

- Devlet büyüklerini koruma kapsamında 375 görevde toplam 8 bin 122 saat görev alındı.

- Tören, miting ve sportif ve benzeri çeşitli faaliyetlerde alınan güvenlik tedbirleri
kapsamında 571 görevde toplam 3 bin 114 saat görev yapıldı.

- İki buluntu deniz aracı/motoruna ulaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Bir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştüBir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştü
Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diniz Polisi Emniyet Genel Müdürlüğü polis

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Ruhani'den Trump'a '52 hedef' yanıtı!

Ruhani'den Trump'a '52 hedef' yanıtı!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı!

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü

Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü

Kahvehanede dehşet anları! Saldırganı zor zaptettiler!

Kahvehanede dehşet anları! Saldırganı zor zaptettiler!

Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu

873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu!

Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil değil

6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.