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  4. Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplar incelemeye alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplar incelemeye alındı

27.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısında bir polis memuru şehit olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör saldırısı ile ilgili harekete geçti. Saldırıya ilişkin sosyal medyada provokatif içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi tespit edildi. Şüphelilerin haklarında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplar incelemeye alındı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

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TESPİT EDİLDİLER

Çalışmalar kapsamında, 26 Eylül'de Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, sosyal medya platformlarında halkın sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 22 hesap yöneticisinin tespit edildiği bildirildi.

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Açıklamada, provokatif içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 22 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. (AA)

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Mersin emniyet genel müdürlüğü
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