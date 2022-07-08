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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyurdu: 12 ilde başladı

08.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar yollara düşerken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığından "12 ilde hız denetimleri başladı" açıklaması yapıldı. Açıklamada, Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, şehirler arası karayollarında hız denetimlerine başlandığı bilgisi verildi. EGM, "Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" uyarısında da bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyurdu: 12 ilde başladı

Kurban Bayramı tatili geldi, trafik ekipleri de 12 ilde hız denetimlerine başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, şehirler arası karayollarında hız denetimlerine başlandığını belirtti.

İŞTE EGM'NİN AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığından, Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, şehirler arası karayollarında hız denetimlerine başlandığı açıklaması yapıldı.

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"TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN LÜTFEN HIZ SINIRLARINA UYALIM"

EGM Trafik Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde şehirlerarası karayollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde Ortalama Hız Tespit Sistemleri kullanılarak hız denetimlerine başlandı. Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" denildi. (DHA)

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egm emniyet genel müdürlüğü
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