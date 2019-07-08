HABER

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 19:34 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'örgütün veya amacının propagandasını yapma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Anakara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabri Uzun, yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmayı, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ve bazı emekli emniyet müdürleri de izledi.

Sabri Uzun savunmasında, Türkiye'de FETÖ/PDY ile kendisinden daha fazla mücadele etmiş başka birinin bulunmadığını savunarak, "FETÖ'yle birey olarak benden daha çok mücadele ettiğini söyleyen çıkarsa, savunma yapmadan suçlamaları kabul edeceğim. Size delil olarak yazdığım 'İN Kitabı'nı sundum. Kitabın sonunda, 'Hakkınızı helal edin' dedim. Bugüne kadar okuduğunuz hiçbir kitapta böyle bir cümle gördünüz mü? Ben ölümü göze aldım. Yazıklar olsun. Bu adama 'FETÖ'cü' diyorsunuz. Böyle bir şerefsizliği kabul etmiyorum" dedi.

'DEMEKKİ BUNLAR BİRİKTİRİLMİŞ'

Görevde bulunduğu dönemde FETÖ'cülerin hakkında çok sayıda dava açtığını, bu kapsamda yaklaşık 30 kez ifadesine başvurulduğunu aktaran Uzun, "Benim hakkımda 2014'te biri ifade vermiş, 'cemaate yakın' demiş. Ben bu adamı tanımıyorum. 2015'te de Batman'da bir polis memuru ifade vermiş. Aradan kaç yıl geçmiş, demek ki bunlar biriktirilmiş. 2016'dan beri yakın koruma altına alınmış biriyim. Korumalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü personeli; ama onlara sorulmuyor 'bu adamın FETÖ ile bağlantısı var mı' diye" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımlarını kabul ederek, "Düşündüklerimi ifade ettim" diyen Uzun, "2002'de FETÖ'ye ilişkin bir rapor hazırlandı mı?" sorusuna, "Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı
Nuh Mete Yüksel, İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan örgüte ait kuruluşların listesini talep etti. Tespit ettiğimiz 500'e yakın şirketi savcılığa bildirdik" diye cevap verdi.

'UZUN'UN GÖREVLENDİRMESİYLE FETÖ'YE SIZDIM'

Tanık eski polis memuru Hulusi Cemil Altınlı, bir dönem istihbarat şubede polis memuru olarak görev yaptığını, uzaktan akrabası olan Uzun'un görevlendirmesiyle Diyarbakır'da görev yaparken Fethullahçıların içine sızıp, haklarında Uzun'a bilgi verdiğini aktardı. Başka bir tanık da Uzun’un FETÖ/PDY ile ilişkisi olmasının mümkün olmadığını, hatta bu örgütle yaptığı mücadele nedeniyle tebrik edilmesi gereken bir kişi olduğunu belirtti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Tanıkların dinlenmesinin ardından, duruşma savcısı Sabri Uzun’un tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme ise, yurtdışına çıkış yasağı koyarak Uzun'un tahliyesine hükmetti. (DHA)

PARTNERAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyorAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
Çorlu'da tren kazasında ölen 25 kişi, raylara karanfiller bırakılarak anıldıÇorlu'da tren kazasında ölen 25 kişi, raylara karanfiller bırakılarak anıldı
Emine Erdoğan’dan Yunus Emre Kültür Merkezine ziyaretEmine Erdoğan’dan Yunus Emre Kültür Merkezine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sabri Uzun eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Benim anlamadigim bu yapilasma icine nufuss etmis sende istihbarat olarak bi haber yasiyosan orda yerin yom demektir imtiyaz ve adam kayirmalarla getirilen personele bi son vermeli bu isin partisi olmaz sinav diye birsey var adil bi sekilde sorulari kaptirmadan adam gibi yon vereceksin ulkeye yoksa yok olmaya mahkumsun canim Turkiyem
at izi it izine karıştı siyasi ayak nerde arınç son konuşmasında alacağı maaşın yarısını khk ile atılanlara verecem diyor GELDE ÇIK İŞİN İÇİNDEN
Yaş ile kuruyu çok iyi ayırt etmek lazım. Balyoz, ergenekon duruşmalarında bir çok vatan kahramanı terörist, vatan haini damgası yedi. Tut ki ülkede idam cezası var, bunlar belki boşu boşuna idam bile edilebilirdi.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı

İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı

Hakkari'de Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirildi

Teğmen Güngör Dolunay'ın kanı yerde kalmadı

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Son dakika: Meteoroloji'den Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.