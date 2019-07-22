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Emniyet Genel Müdürlüğü, “Güven Masası” uygulamasını başlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları Polis Merkezi Amirliklerinde “Güven Masası” uygulamasını hayata geçirdi.81 ilde 700 Polis Merkezi Amirliğinde hayata geçirilen uygulama sayesinde vatandaşlar şikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getiriyor, vatandaş taleplerine etkin ve hızlı çözümler üretiliyor.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları Polis Merkezi Amirliklerinde “Güven Masası” uygulamasını hayata geçirdi.
81 ilde 700 Polis Merkezi Amirliğinde hayata geçirilen uygulama sayesinde vatandaşlar şikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getiriyor, vatandaş taleplerine etkin ve hızlı çözümler üretiliyor. Ayrıca, Güven Masalarında hem Polis Merkezi Amirlikleri hem de Polis Merkezi Amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor.

Güven masaları 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor
7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren güven masalarında vatandaşlara görevliler “Güven Masası ve Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri” doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, hizmet odaklı, objektif, dürüst ve adil davranıyor.

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