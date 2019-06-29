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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan "Narkotik Suçlar Ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması”

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı koordinesinde uyus¸turucu ve uyarıcı madde ticareti kullanımının ve go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆının o¨nlenmesi amacıyla 28.06.2019 tarihinde Narkotik Suc¸lar ve Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı adı altından uygulama yapıldı.Uygulama; 00:00-18:00 saatleri arasında izinsiz olarak ülkemizde bulunan yabancı uyruklu s¸ahısların kalabilecegˆi metruk yerler, yogˆunlukla ikamet ettikleri ve c¸alıs¸abilecekleri degˆerlendirilen bo¨lgeler (umuma ac¸ık egˆlence mekanları, tekstil ato¨lyeleri vb.), tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkc¸ı barınaklarında go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆına yo¨nelik, 09:00-12:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yogˆun olabilecegˆi degˆerlendirilen riskli bo¨lgelerdeki parklarda, elektronik oyun salonları ve internet kafelerde s¸u¨pheli go¨ru¨len s¸ahıslara yo¨nelik,13:00-19:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olabileceği ve suc¸un odagˆı haline gelebileceği değerlendirilen metruk binalar ve yapımı devam eden/tamamlanamayan ins¸aatların bulundugˆu bo¨lgede s¸u¨pheli go¨ru¨len arac¸ ve s¸ahıslara yo¨nelik,21:00-23:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yogˆun olabileceği degˆerlendirilen mahalle, sokak, umuma ac¸ık egˆlence mekanları ile s¸u¨pheli go¨ru¨len arac¸ ve s¸ahıslara yo¨nelik 50 bin 476 personel ve 238 dedekto¨r ko¨pegˆi ile 14 bin 606 noktada yapıldı.416 bin 944 şahıs sorgulandıNarkotik Suc¸lar ve Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı uygulamasında 847 ikamet, 369 istasyon/gar/terminal, 278 liman/marina/balıkc¸ı barınagˆı, 5 bin 938 park, 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 s¸ahıs sorgulandı.Aranan 931 şahıs yakalandıYapılan denetimlerde; 6 s¸ahıs adam o¨ldu¨rme,41 s¸ahıs yaralama,2 s¸ahıs cinsel taciz,2 s¸ahıs c¸ocugˆun cinsel istismarı, 38 s¸ahıs hırsızlık,3 s¸ahıs yagˆma/gasp, 16 s¸ahıs dolandırıcılık,34 s¸ahıs uyus¸turucu madde ticareti yapmak, 19 s¸ahıs kac¸akc¸ılık,3 s¸ahıs PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile bagˆlantılı olmak, 2 s¸ahıs trafik gu¨venligˆini tehlikeye du¨s¸u¨rmek,14 s¸ahıs tehdit/hakaret, 8 s¸ahıs mala zarar verme,710 digˆer suc¸lardan ve 6’sı c¸ocuk 33 kayıp olarak aranan s¸ahıs olmak u¨zere toplam 931 aranan s¸ahıs yakalandı.41 go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆı organizato¨ru¨ ve 1.516 du¨zensiz go¨c¸men yakalandıYapılan uygulama sonucunda; 41 go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆı organizato¨ru¨ ve 1.516 du¨zensiz go¨c¸men yakalanırken, 11 adet sahte pasaport, 5 adet sahte kimlik ve 18 adet sahte yol izin belgesi formu, 2 adet göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan tekne ve yine bu suçta kullanılan 20 adet arac¸ ele gec¸irildi.

Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı koordinesinde uyus¸turucu ve uyarıcı madde ticareti kullanımının ve go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆının o¨nlenmesi amacıyla 28.06.2019 tarihinde Narkotik Suc¸lar ve Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı adı altından uygulama yapıldı.

Uygulama; 00:00-18:00 saatleri arasında izinsiz olarak ülkemizde bulunan yabancı uyruklu s¸ahısların kalabilecegˆi metruk yerler, yogˆunlukla ikamet ettikleri ve c¸alıs¸abilecekleri degˆerlendirilen bo¨lgeler (umuma ac¸ık egˆlence mekanları, tekstil ato¨lyeleri vb.), tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkc¸ı barınaklarında go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆına yo¨nelik, 09:00-12:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yogˆun olabilecegˆi degˆerlendirilen riskli bo¨lgelerdeki parklarda, elektronik oyun salonları ve internet kafelerde s¸u¨pheli go¨ru¨len s¸ahıslara yo¨nelik,13:00-19:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olabileceği ve suc¸un odagˆı haline gelebileceği değerlendirilen metruk binalar ve yapımı devam eden/tamamlanamayan ins¸aatların bulundugˆu bo¨lgede s¸u¨pheli go¨ru¨len arac¸ ve s¸ahıslara yo¨nelik,21:00-23:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yogˆun olabileceği degˆerlendirilen mahalle, sokak, umuma ac¸ık egˆlence mekanları ile s¸u¨pheli go¨ru¨len arac¸ ve s¸ahıslara yo¨nelik 50 bin 476 personel ve 238 dedekto¨r ko¨pegˆi ile 14 bin 606 noktada yapıldı.

416 bin 944 şahıs sorgulandı
Narkotik Suc¸lar ve Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı uygulamasında 847 ikamet, 369 istasyon/gar/terminal, 278 liman/marina/balıkc¸ı barınagˆı, 5 bin 938 park, 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 s¸ahıs sorgulandı.

Aranan 931 şahıs yakalandı
Yapılan denetimlerde; 6 s¸ahıs adam o¨ldu¨rme,41 s¸ahıs yaralama,2 s¸ahıs cinsel taciz,2 s¸ahıs c¸ocugˆun cinsel istismarı, 38 s¸ahıs hırsızlık,3 s¸ahıs yagˆma/gasp, 16 s¸ahıs dolandırıcılık,34 s¸ahıs uyus¸turucu madde ticareti yapmak, 19 s¸ahıs kac¸akc¸ılık,3 s¸ahıs PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile bagˆlantılı olmak, 2 s¸ahıs trafik gu¨venligˆini tehlikeye du¨s¸u¨rmek,14 s¸ahıs tehdit/hakaret, 8 s¸ahıs mala zarar verme,710 digˆer suc¸lardan ve 6’sı c¸ocuk 33 kayıp olarak aranan s¸ahıs olmak u¨zere toplam 931 aranan s¸ahıs yakalandı.

41 go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆı organizato¨ru¨ ve 1.516 du¨zensiz go¨c¸men yakalandı
Yapılan uygulama sonucunda; 41 go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆı organizato¨ru¨ ve 1.516 du¨zensiz go¨c¸men yakalanırken, 11 adet sahte pasaport, 5 adet sahte kimlik ve 18 adet sahte yol izin belgesi formu, 2 adet göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan tekne ve yine bu suçta kullanılan 20 adet arac¸ ele gec¸irildi. 858 s¸ahsa adli-idari is¸lem yapıldı, 69 s¸ahıs go¨zaltına alındı. 17 bin 451 umuma ac¸ık egˆlence mekanı/is¸ yeri denetlendi, kuralları ihlal eden 344 egˆlence mekanı/is¸ yerine is¸lem yapıldı, 61 adet umuma ac¸ık egˆlence mekanı/is¸ yeri kapatıldı. Denetimlerde, 132 bin 372 arac¸ kontrol edilirken 1.922 adet aranan arac¸ tespit edildi, 2 bin 262 araca is¸lem yapıldı ve 474 adet arac¸ trafikten men edildi.

Ayrıca uygulamada; 2 adet uzun namlulu silah, 11 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tu¨fegˆi, 12 adet kurusıkı tabanca, 119 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 3 bin 640 gr esrar, 33 gr eroin, 14 gr bonzai, 737 gr metanfetamin, 11 gr skunk, 83 adet extacy, 17 adet sentetik ecza, 64 bin 714 adet ko¨k kenevir, 7 bin 450 paket kac¸ak sigara ve 68 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi.

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