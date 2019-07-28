Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlikten sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler günübirlik kiralanan evlere, araç kiralama firmalarına ve göçmen kaçakçılarına denetim gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik olarak Türkiye genelinde 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 personelin katılımıyla 27 Temmuz 2019 tarihinde “Göçmen kaçakçılığı”, “Kiralık araç firmaları” ve “Günübirlik kiralanan evler” uygulamaları yapıldı.

Günübirlik ev olabileceği değerlendirilen 11 bin 160 ev kontrol edildi

Günübirlik kiralanan evler uygulamasında, Kimlik Bildirim Sistemi’ne önceki tarihlerde kayıt altına alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 11 bin 160 ev kontrol edildi. Bu evlerden 9 bin 148’inin kayıt altında olduğu tespit edilirken 89 ev ise yeni olarak kayıt altına alındı. Denetlemelerde 415 ev sahibine bin 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet etmekten idari para cezası uygulanırken Kimlik Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 358 Türk ve 143 yabancı uyruklu sahsın UYAP/KIHBI kontrolleri yapıldı.