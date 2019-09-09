Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 35 olan daire başkanlığı sayısı, 13 daire başkanlığının yeniden yapılandırılmasıyla 28’e düşürüldü.

Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc merkez te\u015fkilat\u0131nda 35 olan daire ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 say\u0131s\u0131, 13 daire ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131yla 28\u2019e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc.Dakikalarca kalp masaj\u0131 ve suni teneff\u00fcs yapt\u0131lar ama...Otomobil ile motosiklet \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 4 yaral\u0131Sigara izmariti 5 d\u00f6n\u00fcml\u00fck orman\u0131 k\u00fcl etti
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