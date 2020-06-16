Emniyet Genel Müdürlüğü Misyon Koruma Sınavı duyurusu yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan misyon koruma sınavının duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri tarafından duyuru yapılarak açıklandı.

Misyon koruma sınavında amir ve memur grubunda kaç soru olacak?

Misyon koruma sınavında memur ve amir grubunda aynı sayıda sorular sorulacak. 100 soru amir grubunda yine 100 soru da memur grubunda olacak.

Misyon koruma sınavı ne zaman ve nerede yapılacak?

Binlerce amir ve memurların beklediği misyon koruma sınavı; Van, İzmir, Antalya, Samsun, Antalya , Diyarbakır ve Erzurum'da yapılacak. 26 Temmuz 2020 'de pazar günü saat 14:00'da yapılacak. Sınavda 100 soruya toplamda 110 dakika verilecek. Sınav soruları 4 seçenekli olacak.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON KORUMA SINAVI DUYURUSU

SINAVIN ADI : Misyon Koruma Sınavı

SINAV BAŞVURUSU

Sınava, Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili komisyonlarınca, haklarında “KATILABİLİR” kararı verilerek sınava katılması “UYGUN GÖRÜLEN” ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı POL-NET sayfasında isim listesi yayımlanan adaylar, katılabileceklerdir.

Sınav Ücreti: Sınava katılacak aday KDV dâhil 135 (yüzotuzbeş) TL sınav ücretini, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 03/07/2020-10/07/2020 tarihleri arasında yatıracaktır. Sınav ücretinin yatırılması ile başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.