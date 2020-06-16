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Emniyet Genel Müdürlüğü Misyon Koruma Sınavı duyurusu yapıldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.06.2020 16:38 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan misyon koruma sınavı duyurusu yapıldı. Misyon koruma sınavı ne zaman yapılacak? Misyon koruma sınavının amir ve memur grubunda kaç soru olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Misyon Koruma Sınavı duyurusu yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan misyon koruma sınavının duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri tarafından duyuru yapılarak açıklandı.

Misyon koruma sınavında amir ve memur grubunda kaç soru olacak?

Misyon koruma sınavında memur ve amir grubunda aynı sayıda sorular sorulacak. 100 soru amir grubunda yine 100 soru da memur grubunda olacak.

Misyon koruma sınavı ne zaman ve nerede yapılacak?

Binlerce amir ve memurların beklediği misyon koruma sınavı; Van, İzmir, Antalya, Samsun, Antalya , Diyarbakır ve Erzurum'da yapılacak. 26 Temmuz 2020 'de pazar günü saat 14:00'da yapılacak. Sınavda 100 soruya toplamda 110 dakika verilecek. Sınav soruları 4 seçenekli olacak.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON KORUMA SINAVI DUYURUSU

SINAVIN ADI : Misyon Koruma Sınavı
SINAV BAŞVURUSU

Sınava, Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili komisyonlarınca, haklarında “KATILABİLİR” kararı verilerek sınava katılması “UYGUN GÖRÜLEN” ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı POL-NET sayfasında isim listesi yayımlanan adaylar, katılabileceklerdir.

Sınav Ücreti: Sınava katılacak aday KDV dâhil 135 (yüzotuzbeş) TL sınav ücretini, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 03/07/2020-10/07/2020 tarihleri arasında yatıracaktır. Sınav ücretinin yatırılması ile başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini, 20/07/2020 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden alabileceklerdir.

  1. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.
  2. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
  3. Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
  4. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

  5. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 28/07/2020 tarihinde www.meb.gov.tr ile http://odsgm.meb.gov.tr ve POLNET adreslerinden yayımlanacaktır.

  6. Sınav sonuç bilgileri 18 Ağustos 2020 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAV KONULARI

a) İnsan Hakları (% 10),
b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),
c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20)


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