Emniyet Genel Müdürlüğü Misyon Koruma Sınavı duyurusu yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan misyon koruma sınavının duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri tarafından duyuru yapılarak açıklandı.
Misyon koruma sınavında memur ve amir grubunda aynı sayıda sorular sorulacak. 100 soru amir grubunda yine 100 soru da memur grubunda olacak.
Binlerce amir ve memurların beklediği misyon koruma sınavı; Van, İzmir, Antalya, Samsun, Antalya , Diyarbakır ve Erzurum'da yapılacak. 26 Temmuz 2020 'de pazar günü saat 14:00'da yapılacak. Sınavda 100 soruya toplamda 110 dakika verilecek. Sınav soruları 4 seçenekli olacak.
SINAVIN ADI : Misyon Koruma Sınavı
SINAV BAŞVURUSU
Sınava, Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili komisyonlarınca, haklarında “KATILABİLİR” kararı verilerek sınava katılması “UYGUN GÖRÜLEN” ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı POL-NET sayfasında isim listesi yayımlanan adaylar, katılabileceklerdir.
Sınav Ücreti: Sınava katılacak aday KDV dâhil 135 (yüzotuzbeş) TL sınav ücretini, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 03/07/2020-10/07/2020 tarihleri arasında yatıracaktır. Sınav ücretinin yatırılması ile başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
Adaylar sınav giriş belgelerini, 20/07/2020 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden alabileceklerdir.
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 28/07/2020 tarihinde www.meb.gov.tr ile http://odsgm.meb.gov.tr ve POLNET adreslerinden yayımlanacaktır.
a) İnsan Hakları (% 10),
b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),
c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20)
Okuyucu Yorumları 0 yorum