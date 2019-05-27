Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde 29 ilde gerçekleştirilen NARKONET-4 operasyonunda, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 56 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde 29 ilde gerçekleştirilen NARKONET-4 operasyonunda, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 56 kişi gözaltına alındı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde 29 ilde gerçekleştirilen NARKONET-4 operasyonunda, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 56 kişi gözaltına alındı.
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