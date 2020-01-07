Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde gerçekleştirilen "NarkoNet 5 Operasyonu’nda" 137 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele Dairesi taraf\u0131ndan, \u00fclke genelinde 49 \u015fehirde ger\u00e7ekle\u015ftirilen "NarkoNet 5 Operasyonu\u2019nda" 137 \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERModel ya\u011fmuruna devam! T\u00fcrkiye'ye giri\u015f h\u0131zland\u0131...Adana'da sa\u011fanak; metrekareye 80 kilogram ya\u011f\u0131\u015f d\u00fc\u015ft\u00fcDevrilen otomobilin park halindeki ara\u00e7lara \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 kaza kamerada
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