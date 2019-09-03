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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:28 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.Denetlenen 70 bin 514 araçtan, bin 45'i trafikten men edilirken, bin 213 sürücünün alkol, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik 30-31 Ağustos tarihleri arasında uygulama gerçekleştirildi.

BİN 45 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

70 bin 514 aracın denetlendiği uygulamalarda bin 45 araç trafikten men edildi, bin 213 sürücünün alkol, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca bin 21 sürücünün ehliyet belgelerine geçici olarak el konuldu.

Bu kapsamda 6 bin 471 trafik kural ihlali tespit edilerek, ilgililer hakkında yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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