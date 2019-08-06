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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 07:23 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde gerçekleştirilen uygulamada, 778 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi, 5 sürücünün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına yönelik denetim yapıldı. Alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve toplumsal bir sorun olan uyuşturucu kullanımıyla mücadele edilerek denetimler yoluyla yol kullanıcıları üzerinde 'algılanan yakalanma riski duygusu'nun arttırılması amacıyla 2-3 Ağustos tarihlerinde “alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına” yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

27 bin 857 araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada, 778 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde, uyuşturucu testi pozitif çıkan 5 sürücü ile testi kabul etmeyen 15 sürücü adli tıp kurumuna sevk edildi.

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğü Alkollü sürücü

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