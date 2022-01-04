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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Fethi Sekin paylaşımı

04.01.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, 5 Ocak 2017’de İzmir’de şehit olan polis memuru Fethi Sekin için anlamlı bir paylaşım yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Fethi Sekin paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 5 Ocak 2017’de PKK’nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin’i ölüm yıl dönümünde anmak amaçlı Sekin’in fotoğraflarından oluşan bir video yayınladı.

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"RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ"

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Ben Fethi Sekin Şimdi bir kez daha duysun hainler, bölmek mi bizi? Ne haddinize!” Gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehidimiz #FethiSekin’i rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitler Ölmez.”

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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