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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'para desteli video' açıklaması

07.04.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), sosyal medyada elinde para destesi ile videosu yer alan H.T.'nin, 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan 'Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.'nin para videoları ortaya çıktı' başlıklı haber üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

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"Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan/Kayseri adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır. Dezenformasyon yapan şahsın, 'Cumhurbaşkanlığı’nın yakın koruması olduğu' iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesi ile gözaltına alınmıştır. Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."

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DHA

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sosyal medya

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