Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

Instagram’da jitem.akrep isimli hesapla kendisine hem hakaret eden, hem de ölümle tehdit eden kişinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Ankara Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarını etiketleyerek “Bu bir polis mi yoksa kolpacı sokak serserilerinden biri mi? Alçaksın. Bunun sahibi belli olsun sonra diyeceklerim var. ” ifadelerini kullandı.

Bir gece ansızın gelip ne yapacaksın? Geldiğinde neyle karşılaşacağını nereden biliyorsun? Mafya mı besliyorsunuz Emniyet Teşkilatı'nda? @EmniyetGM @TC_icisleri @AnkaraValiligi pic.twitter.com/RHEvQhEhz5 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 23 Ekim 2019

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İDDİALARA YALANLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ı tehdit edildiği sosyal medya hesabının Emniyet Teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“23.10.2019 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın resmi Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda, kendisini sosyal medyadan tehdit eden “jitem.akrep” isimli sosyal medya kullanıcısının polis olabileceği yönünde beyanına rastlanmıştır. Söz konusu paylaşıma ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bilişim suçları ile mücadele etmek üzere 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. Bu doğrultuda yapılan incelemelerde “jitem.akrep” isimli hesap yöneticisinin 1976 doğumlu, M.B. isimli şahıs olduğu ve Emniyet Teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür. Şahsın yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle de hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.”

(İHA)

