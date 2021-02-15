Emniyet Genel Müdürlüğü: "Şehit polis memuru Vedat Kaya’nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır."