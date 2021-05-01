Emniyet Genel Müdürlüğü, teslim olan teröristlerin profilini çıkardı

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nca hazırlanan "2016-2020 PKK/KCK Terör Örgütü Teslim Olan Şahısların Genel Analizi" başlıklı raporda, 2016-2020 yıllarında teslim olan, örgüte katılım yaşları 11-58 arasında değişen 713'ü erkek, 226'sı kadın olmak üzere 939 teröristin, örgütte kalma süresi, örgüte katılım ve teslim sebepleri gibi değişkenler incelendi.

Teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan rapora göre, güvenlik güçlerine teslim olan 939 terör örgütü mensubundan 388'i 18'den küçük, 441'i 18-25 arası ve 60'ı 26 ve üzeri yaşta PKK'ya katıldı. Teröristlerden 50'sinin ise örgüte katılım yaşı tespit edilemedi.

Bu teröristlerden 10'u üniversite, 116'sı lise, 416'sı ortaokul ve 248'i ilkokul mezunu. 78'i okur-yazar olan teröristlerin, 31'inin okuma-yazmasının olmadığı belirlenirken 40'ının ise eğitim seviyesi tespit edilemedi.

Üniversite mezunu teröristler hariç, diğer eğitim seviyelerindeki terör örgütü mensuplarından 324'ü, örgütte 3-5 yıl faaliyette bulundu. Teslim olan üniversite mezunu teröristlerin 7'si ise örgütte en fazla 3 yıl faaliyet yürüttü.