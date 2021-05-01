HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü, teslim olan teröristlerin profilini çıkardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, teslim olan teröristlerin profilini çıkardı

01.05.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, 2016-2020 yıllarında teslim olan 939 teröristin ifadelerinden yola çıkarak "2016-2020 PKK/KCK Terör Örgütü Teslim Olan Şahısların Genel Analizi" raporunu hazırladı. Rapora göre, teslim olanlardan 388'i 18'den küçük, 441'i 18-25 arası ve 60'ı 26 ve üzeri yaşta PKK'ya katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, teslim olan teröristlerin profilini çıkardı

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nca hazırlanan "2016-2020 PKK/KCK Terör Örgütü Teslim Olan Şahısların Genel Analizi" başlıklı raporda, 2016-2020 yıllarında teslim olan, örgüte katılım yaşları 11-58 arasında değişen 713'ü erkek, 226'sı kadın olmak üzere 939 teröristin, örgütte kalma süresi, örgüte katılım ve teslim sebepleri gibi değişkenler incelendi.

Teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan rapora göre, güvenlik güçlerine teslim olan 939 terör örgütü mensubundan 388'i 18'den küçük, 441'i 18-25 arası ve 60'ı 26 ve üzeri yaşta PKK'ya katıldı. Teröristlerden 50'sinin ise örgüte katılım yaşı tespit edilemedi.

Bu teröristlerden 10'u üniversite, 116'sı lise, 416'sı ortaokul ve 248'i ilkokul mezunu. 78'i okur-yazar olan teröristlerin, 31'inin okuma-yazmasının olmadığı belirlenirken 40'ının ise eğitim seviyesi tespit edilemedi.

Üniversite mezunu teröristler hariç, diğer eğitim seviyelerindeki terör örgütü mensuplarından 324'ü, örgütte 3-5 yıl faaliyette bulundu. Teslim olan üniversite mezunu teröristlerin 7'si ise örgütte en fazla 3 yıl faaliyet yürüttü.

Raporda, "939 kişiden 323'ü siyasi partiler, halk evleri, dernekler gibi kurumsal ve örgütlü yapılardan etkilenerek terör örgütüne katılım sağlamıştır." tespitine yer verildi.

TERÖRİSTLERİN KIRSALDA GEÇİRDİĞİ SÜRE VE ÖRGÜTE KATILIM NEDENLERİ

Teslim olan teröristlerden 61'inin 0-1 yıl, 132'sinin 1-2 yıl, 159'unun 2-3 yıl, 332'sinin 3-5 yıl, 176'sının 5 yıldan daha fazla kırsalda kaldıkları belirlendi. 79'unun ise kaldığı süre tespit edilemedi.

Raporda, teröristlerin örgüte katılım sebeplerine ilişkin inceleme sonuçlarına da yer verildi. Bu örgüt mensuplarının 196'sı propaganda, 194'ü aile problemleri, 132'si kaçırılma, 121'i arkadaş etkisi ve 102'si DEAŞ'a tepki nedeniyle örgüte katıldı. Bunları örgüte yönelik ilgi (92), maddi kaygılar (33), tehdit-şantaj (16), psikolojik sorunlar (12) ve cezaevine girmemek (7) izledi. 34'ünün katılım sebebi ise tespit edilemedi.

TESLİM OLMA NEDENLERİ ARASINDA PİŞMANLIK İLK SIRADA

Teslim olan teröristlerin, 143'ünün kuzeni, 87'sinin kardeşi, 18'inin dayısı ve 13'ünün amcasının da örgütte faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. Ayrıca 3 teröristin halası ve bir teröristin yeğeninin de örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Söz konusu teröristlerin teslim olma nedenlerine ilişkin sonuçlar da paylaşıldı.

Buna göre, örgüt mensuplarının 270'i pişmanlık, 178'i zor şartlar, 151'i örgüt içi baskı, 99'u kaçırılmış olmak, 73'ü aile özlemi, 39'u sağlık sorunları, 31'i DEAŞ'a karşı tepkisizlik, 27'si duygusal ilişki ve 11'i inanca saygısızlık gibi nedenlerle örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerden 60'ının ise teslim olma sebebi tespit edilemedi. (AA)

PKK

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selimiye Camisi için talimatCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selimiye Camisi için talimat
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
pkk

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Taksim'e yürümek isteyen gruplara müdahale

Taksim'e yürümek isteyen gruplara müdahale

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tam kapanma öncesi kaos!

Tam kapanma öncesi kaos!

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.