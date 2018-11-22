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Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter'dan paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 06:18 | Son Güncelleme

Şiddet mağduru kadınların akıllı telefonlarına yükleyebilecekleri uygulama ile 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım almalarına imkan sağlayan uygulamanın tanıtımı için özel bir klip hazırlandı. Video kliple kadınlara "Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa Kadın Destek Uygulaması ile en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz" çağrısında bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter'dan paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), şiddet mağduru kadınların akıllı telefonlar aracılığıyla 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik özel bir klip yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan klipte, şiddet ve baskı gören kadınların KADES sayesinde yardım çağrısında bulunmaları, çağrı merkezine düşen ihbarla polis ve jandarma ekiplerinin anında harekete geçip olaya müdahale etmesine ilişkin görüntülere yer verildi.

"İhtiyacınız olduğunda KADES yanınızda!" sloganının bulunduğu paylaşımda, "Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa Kadın Destek Uygulaması KADES'le en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES, şiddet mağduru ya da cinsel saldırıya uğrayan kadınların en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor. Uygulama sanal mağazalardan akıllı cep telefonlarına indirilebiliyor. (AA)

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