Emniyet Genel Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi arasında işbirliği

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı bu kapsamda; eğitim, iletişim, dijital alt yapı, imkan, kabiliyet ve kapasitesinin artırılması, geliştirilmesi ve mücadele gücünün yükseltilmesi konusunda kullanılabilecek olan her türlü tasarım, video, fotoğraf ve sosyal medya paylaşımlarında Anadolu üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden destek alacak. Düzenlenen imza törenine Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın yanı sıra daire başkanları, şube müdürleri, emniyet mensupları ve protokol katıldı.

"Uyuşturucu sadece ülkemizin değil tüm insanlığın bir sorunudur"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yaptığı konuşmada, uyuşturucunun tüm insanlığın sorunlarının başında geldiğini belirtti. Uzunkaya, “Uyuşturucu sadece ülkemizin değil tüm insanlığın bir sorunudur. Uyuşturucu her geçen gün tüm insanlığı, özellikle genç nesli hedef alması açısından bir terör boyutunda ülkelerin öncelikli gündemine alınmalı ve mücadelede de en öncelikli konuların başına yerleştirilmelidir. Çünkü uyuşturucu yoluyla bir ülkenin geleceğini imha etmeniz, topyekûn yok etmeniz, terörle yapacağınız başka yol ve yöntemlerle, ister sıcak savaş ister soğuk savaş ile oluşturacağınız tahribattan çok daha büyük ve kalıcıdır. Bu yönüyle ele aldığımızda yapılmak istenen her bir işlemin önümüze konulan her bir hedefin son derece önemli ve değerli olduğunu düşünüyor ve çalışmalarımızı da çok doğal olarak bu çerçevede tüm destek verebilecek paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte topyekun bir seferberlik anlayışına dönüştürmek istiyoruz. Bu noktada Genel Müdürlüğümüzün Anadolu Üniversitesi ile bugün imzalayacağı bu protokol ile her geçen gün kendini yenileyen, geliştiren ve bugün hem personel itibariyle hem de teknik donanımı ve kapasitesi itibariyle çok büyük ölçülere ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele kapasitemize teknik altyapı, yazılım, destek ve diğer her alanda üniversitenin imkanlarını sunma noktasındaki katkısı için Anadolu Üniversitesine ve İletişim Bilimleri Fakültesine teşekkür ediyorum” dedi.