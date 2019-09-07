Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sahte içki üreten ve satanlara göz açtırmıyor

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, yılbaşından bu yana düzenledikleri operasyonlarla, kaçak içki üreten ve bunları piyasaya sürenlere göz açtırmadı.

Yılbaşından bu yana emniyet ekiplerince bin 128 operasyon, jandarma ekiplerince 39 operasyon olmak üzere toplam bin 167 operasyon düzenlendi. Kaçak içkiye yönelik düzenlenen bu operasyonlar sayesinde 46 milyon 500 bin TL vergi kaybının önüne geçildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 2019 yılında da sahte/ kaçak içki imal edenleri ve bunları piyasaya sürenlere geçit vermedi. Emniyet ve jandarma ekiplerince yurt genelinde yılbaşından bugüne kadar farklı zamanlarda kaçak içki operasyonları düzenlendi. Yılbaşından bu yana emniyet ekiplerince bin 128 operasyon, jandarma ekiplerince 39 operasyon olmak üzere toplam bin 167 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 852 kişi gözaltına alındı, bunların 139’u kişi tutuklandı.

Emniyet ekiplerince yapılan operasyonlar yüzde 74 arttı

Emniyet ekiplerince, alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğine yönelik yılbaşından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 109 yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 325 bin 658 şişe ile 266 bin 903 litre kaçak/sahte alkollü içki ve 109 bin 400 litre etil/metil alkol ele geçirildi. Emniyet ekiplerince kaçak içkiye yönelik yürütülen operasyonlarda geçen yıla göre de artış yaşanıyor. Geçen yıla göre, operasyonlar yüzde 74 artarken, şüpheli sayısında yüzde 70, deşifre edilen imalathane sayısında yüzde 13 ve ele geçirilen etil/metil alkol miktarında yüzde 16 artış sağlandı. Bu operasyonlarla ele geçirilen etil alkol ile yaklaşık 300 bin litre sahte alkollü içki üretiminin önüne geçilerek devletin yaklaşık 42 milyon TL vergi kaybına da engel olundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince geçen yılın aynı döneminde alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğine yönelik 648 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 1.128 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 55 şüpheli tutuklanmıştı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 96 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiş, 602 bin 626 şişe ile 906 bin 851 litre kaçak/sahte alkollü içki ve 94 bin 473 litre eti/metill alkol ele geçirilmişti. 2018 yılında ki operasyonlarda ele geçirilen etil alkol ile yaklaşık 255 bin litre sahte alkollü içki üretiminin önüne geçilerek devletin yaklaşık 30 milyon TL vergi kaybına engel olundu.

Jandarma’nın operasyonlarıyla, 10 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yılbaşından bugüne kadar alkollü içecek satışı yapan tekel bayi, büfe, bakkal, umuma açık eğlence mekânları vb. isimler altında faaliyet gösteren işyerine yönelik olarak ülke genelinde yapılan sahte/kaçak alkollü içki uygulamalarında toplam yaklaşık 10 bin litre kaçak etil/metil alkol ele geçirildi.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 19 operasyonda toplam yaklaşık 7 bin litre kaçak etil/metil alkol ele geçirilmişti. Düzenlenen operasyonlarda hazineye 2018 yılında 3 milyon 150 bin TL, 2019 yılında 4 milyon 500 bin TL olmak üzere toplam 7 milyon 650 bin TL vergi katkısı sağlandı.



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