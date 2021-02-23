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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Yurt genelinde ’Kış lastiği kullanımına’ yönelik özel denetim gerçekleştirildi”

23.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Yurt genelinde ’Kış lastiği kullanımına’ yönelik özel denetim gerçekleştirildi”

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 13 bin 33 kural ihlali tespit edildi.
Karlı ve soğuk havanın hemen hemen tüm yurtta etkisini gösterdiği günlerde trafik ekiplerinin denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Uygunsuz lastik kullanımına yönelik yapılan denetimlerde toplamda 164 bin 793 araç/sürücü denetlenirken, 511 aracın kış lastiği kullanmadığı, 106 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı ve 551 aracın trafikten men edildiği duyuruldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 19-20-21 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde ’Kış lastiği kullanımına’ yönelik özel denetim gerçekleştirildi” denildi.

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