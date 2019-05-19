Emniyet Genel Müdürlüğü'den videolu '19 Mayıs' kutlaması

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

EGM, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından video paylaştı. '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun' notuyla paylaşılan videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır." sözlerine yer verildi. Cahit Külebi'nin 'Atatürk Kurtuluş Savaşında' isimli şiirinin eşlik ettiği videoda, Anıtkabir, Bandırma Vapuru ve Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri yer aldı. İçişleri Bakanlığı da aynı videoyu Twitter hesabında paylaşarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Görüntü Dökümü:

-Anıtkabir'in, Bandırma Vapuru'nun ve Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

