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Emniyet Genel Müdürlüğünde atama ve yer değiştirmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 07:04 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli 627 emniyet müdürü ve amirini kapsayan atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde atama ve yer değiştirmeler

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Bu doğrultuda, 1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 204 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine 112 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 13 personelin, 1'inci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine ise 298 personel olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

(AA)

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