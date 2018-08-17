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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, emniyet mensuplarıyla bayramlaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen'deki binasında bayramlaşma programı düzenlendi. Törene emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve her rütbeden personel katıldı.

Personelle tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan İnce, huzur ve güvenliğin temini için özveriyle çalışan personele teşekkür etti.

Bayramlaşma töreni, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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