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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde devir-teslim töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 21:56 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü görevini Celal Uzunkaya'dan devralan Mehmet Aktaş, "FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle çok etkin bir mücadele en öncelikli görevimiz olacaktır" dedi.

Caner ÜNVER-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü görevini Celal Uzunkaya'dan devralan Mehmet Aktaş, "FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle çok etkin bir mücadele en öncelikli görevimiz olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirilen Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, düzenlenen törenle yeni görevini Celal Uzunkaya’dan devraldı. Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine tevdi ettiği hassas görev için teşekkürlerini sundu.
'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EN ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ OLACAKTIR'
Aktaş, yeni dönemde terör örgütleri ile kaçakçılık ve organize suçlarla daha etkin bir mücadelenin yürütüleceğini belirterek, "Emniyet teşkilatımız, 300 bine aşkın personeliyle gece gündüz demeden günün her saati, her anında insanımızın can ve mal güvenliği için huzur için canla başla mücadele eden, ülkemizin göz bebeği kuruluşlarından bir tanesidir. Ben bu kuruluşun genel müdürü olarak atanmış olmaktan duyduğum memnuniyeti, mutluluğu ve onuru da ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza hassas görevi şahsıma tevdi ettikleri içinde şükranlarımı sunuyorum. FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle çok etkin bir mücadele en öncelikli görevimiz olacaktır. Her türlü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele öncelikli hedef olacaktır" ifadelerini kullandı.
'PKK'YLA MÜCADELEDE EN İYİ NOKTAYA GELİNMİŞ DURUMDA'
Aktaş'a yeni görevinde başarılar dileyen Celal Uzunkaya, son dört yıldır yaşanan mülteci akınına bağlı olarak asayişle ilgili bir hareketliliğin yaşandığını belirterek, "Onun ötesinde yıllardan beri PKK terörüyle ülkemizin mücadelesini biliyoruz. Yoğun bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadelede de ülke olarak belki tarihinde en olumlu en iyi noktaya gelinmiş durumda" dedi.
FETÖ'ye karşı mücadelede emniyet teşkilatının en dik ve en kararlı duruşu gösteren kurumların başında geldiğini aktaran Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu teşkilatım için bir övünç olarak özellikle ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz’da başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletin dik ve kararlı duruşu, emniyet teşkilatının, diğer silahlı kuvvetlerin içerisindeki darbe karşıtı unsurların güç birliği yapması sonucu istiklal mücadelesi sayılabilecek olan böyle bir darbe çok şükür atlatılmış oldu ve geçtiğimiz birkaç gün önce bunun üçüncü yıl dönümü münasebetiyle Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir takım anma programları yapıldı. Keza emniyet işerinde asayişten uyuşturucuya, trafikten diğer suç örgütlerine kadar yürütülen çok başarılı etkili çalışmalar zaman zaman hem bakanlığımız tarafından hem Cumhurbaşkanlığımızca hem Genel Müdürlüğümüzce kamuoyuyla bilgileri paylaşılıyor. Bu konuda da her çalışmanın arka planında vatandaşın desteğini yanına alan faaliyetler hep birlikte yürütüldü."

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