Emniyet Genel Müdürlüğünden ’19 Mayıs’ paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaşarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin bir video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun” notu düşülürken, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır” sözlerine de yer verildi.

