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Emniyet Genel Müdürlüğünden “Anneler Günü” klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 02:00 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Anneler Günü vesilesiyle fotoğraflardan oluşan bir klip yayınladı.Emniyet Genel Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir video klip yayınladı.“Öpüp koklamaya doyamadığı evlatlarını, can yoldaşları eşlerini vatan topraklarına emanet eden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan ve nice kahraman evlatlar yetiştiren annelerimiz; Anneler Günü’nüz kutlu olsun.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Anneler Günü vesilesiyle fotoğraflardan oluşan bir klip yayınladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir video klip yayınladı.
“Öpüp koklamaya doyamadığı evlatlarını, can yoldaşları eşlerini vatan topraklarına emanet eden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan ve nice kahraman evlatlar yetiştiren annelerimiz; Anneler Günü’nüz kutlu olsun. Mübarek ellerinizden öperiz” notu ile paylaşılan klipte, polis annelerinin fotoğraflarına yer verildi.

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