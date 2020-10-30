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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden deprem paylaşımları hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 17:11 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince İzmir’de meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşımlara karşı tespit çalışmaları başlatıldığını açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince İzmir’de meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşımlara karşı tespit çalışmaları başlatıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin ’tespit’ çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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