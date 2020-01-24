Emniyet Genel Müdürlüğünden "dolandırıcılara karşı dikkatli olalım" uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, banka ödeme sayfaları, e-Devlet gibi sitelerin sahtelerini oluşturarak Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşın kart ve kimlik bilgilerini depolayan şahıslara yönelik dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kars merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve Amasya illerinde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçundan 19 şahıs gözaltına alınmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile vatandaşları sahte internet siteleri konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşın kart ve kimlik bilgilerini depolayıp daha sonra vatandaşları 0850’li numaralardan arayarak kendilerini banka personeli olarak tanıtıp, önceden elde ettikleri kart ve kimlik bilgilerini kullanarak müştekilere 3D secure işlemleri, kredi çekme, havale ve EFT gibi işlemler yaptırılmak suretiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı, şüpheli şahısların elde edilen paraları aracı hesaplarla kendi hesaplarına havale ettikleri anlaşılmıştır. Örgüt üyelerinin Facebook, Instagram ve Twitter vb. gibi sosyal paylaşım sitelerinde hesaplar açarak ‘kredi masrafları geri karşılanıyor aşağıdaki linke tıklayın’, ‘kart aidatlarınızı geri yatırıyoruz aşağıdaki linke tıklayın’ gibi reklamlar vererek, şüpheli şahıslara ait olan e-Devlet ve bilinen banka sitelerinin görüntüsüne benzer kopya sitelere yönlendirildiği, müştekilerin burada boş kutucuklara kart aidatlarını ve kredi masraflarını alacakları düşüncesi ile tüm kart bilgileri ve kimlik bilgilerini verdikleri, bunun üzerine örgüt üyelerinin müşterileri arayarak kendi kopya sitelerine girdikleri saat dilimini belirterek bu saatlerde işlem yapıp yapmadıklarını teyit ettikleri ve onay aldıklarında ’Provizyonda kalan işleminizi iptal edelim’ diyerek müştekilere gelen ve aslında kendilerine yaptırdıkları havale, EFT gibi işlemlerin şifrelerini aldıkları tespit edilmiştir” denildi.