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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'hız tespit silahı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 21:07 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü, hız tespitine yönelik olarak çeşitli ülke polis birimlerince kullanılan 'hız tespit silahı' olarak bilinen el tipi radar cihazlarının bugüne kadar envanterlerinde hiç yer almadığını ve personelleri tarafından da kullanılmadığı açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'hız tespit silahı' açıklaması

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü, hız tespitine yönelik olarak çeşitli ülke polis birimlerince kullanılan 'hız tespit silahı' olarak bilinen el tipi radar cihazlarının bugüne kadar envanterlerinde hiç yer almadığını ve personelleri tarafından da kullanılmadığı açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada 'radarda son nokta yer yüzüncü yıl' başlığıyla paylaşılan fotoğrafın ve fotoğrafa yapılan yorumların yer verildiği haberlerle ilgili olarak açıklama yapmalarına gerek duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, hız tespitine yönelik olarak çeşitli ülke polis birimlerince kullanılmakta olan 'hız tespit silahı' olarak bilinen el tipi radar cihazlarının bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde hiç yer almadığı ve personel tarafından da kullanılmadığı belirtildi.
Söz konusu habere konu olan fotoğrafın araştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2015 yılında Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yürütmüş oldukları bir proje çerçevesinde, trafikte seyreden araçların sürücü ve yolcuları üzerinde emniyet kemeri sayımı yaptıkları ve bu çalışma sırasında fotoğrafların çekilmiş olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyunu yanıltıcı ve vatandaşlarımızın trafikteki güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin güvenirliğini zedelemeyi amaçlayan bu şekildeki olumsuz ve yalan haber ya da paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Polis Teşkilatı olarak trafik denetimlerimiz, ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının azaltılması amacına yönelik, belirlenen ve sürekli geri bildirimler doğrultusunda güncellenen planlamalarımıza göre kesintisiz devam edecektir."

FOTOĞRAFLI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'hız tespit silahı' açıklaması

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