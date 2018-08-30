HABER

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Kemal Öksüz' açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Kemal Öksüz'ün, ABD makamlarının verdiği bilgi doğrultusunda, Ermenistan'da yakalandığı haberleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Haberlere ilişkin Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edilmiş olup, konu tarafımızca takip edilmektedir" denildi.

ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Kemal Öksüz'ün, ABD makamlarının verdiği bilgi doğrultusunda, Ermenistan'da yakalandığı haberleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Haberlere ilişkin Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edilmiş olup, konu tarafımızca takip edilmektedir" denildi. Açıklamada, Kemal Öksüz ile Adil Öksüz'ün akrabalık bağının olmadığı da kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından basında yer alan haberlerde, Kemal Öksüz'ün, ABD kaynaklı yakalama kararlarına istinaden Ermenistan'da yakalandığının belirtilmesi üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Kemal Öksüz ile Adil Öksüz'ün akrabalık bağının olmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Kemal Öksüz'ün Giresun- Espiye nüfusuna kayıtlı olduğu, Adil Öksüz ile akrabalık bağının olmadığı, adı geçen şahsın halen Giresun Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/2055 karar sayılı ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/07473 karar sayılı yakalama emirleri gereğince 'FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan arandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kaydının bulunduğu, adı geçen şahsın geçerli seyahat belgesi olmaması sebebiyle, 22.02.2017 tarihinde ABD İnterpol biriminden ülkemize iadesi veya sınır dışı edilmesi talep edilmiş, ABD İnterpol biriminden alınan cevabi yazıda, şahsın ABD vatandaşlığı olması sebebiyle sınır dışı veya iadesinin mümkün olmayacağı bildirilmiştir. Şahsın dolandırıcılık suçundan ABD makamları tarafından 23.08.2018 tarihli kırmızı bültenle aranmakta olduğu, tespit edilmiştir. Adı geçen şahsın ABD’nin yakalama emrine istinaden, Ermenistan’da yakalanmasına yönelik haberlere ilişkin Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edilmiş olup konu tarafımızca takip edilmektedir."

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldüGünün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü
Ehliyetine el koyulan sürücü, otomobille üst geçide çarptığı kazada öldüEhliyetine el koyulan sürücü, otomobille üst geçide çarptığı kazada öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.