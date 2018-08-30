Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Kemal Öksüz' açıklaması

ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Kemal Öksüz'ün, ABD makamlarının verdiği bilgi doğrultusunda, Ermenistan'da yakalandığı haberleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Haberlere ilişkin Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edilmiş olup, konu tarafımızca takip edilmektedir" denildi. Açıklamada, Kemal Öksüz ile Adil Öksüz'ün akrabalık bağının olmadığı da kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından basında yer alan haberlerde, Kemal Öksüz'ün, ABD kaynaklı yakalama kararlarına istinaden Ermenistan'da yakalandığının belirtilmesi üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Kemal Öksüz ile Adil Öksüz'ün akrabalık bağının olmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kemal Öksüz'ün Giresun- Espiye nüfusuna kayıtlı olduğu, Adil Öksüz ile akrabalık bağının olmadığı, adı geçen şahsın halen Giresun Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/2055 karar sayılı ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/07473 karar sayılı yakalama emirleri gereğince 'FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan arandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kaydının bulunduğu, adı geçen şahsın geçerli seyahat belgesi olmaması sebebiyle, 22.02.2017 tarihinde ABD İnterpol biriminden ülkemize iadesi veya sınır dışı edilmesi talep edilmiş, ABD İnterpol biriminden alınan cevabi yazıda, şahsın ABD vatandaşlığı olması sebebiyle sınır dışı veya iadesinin mümkün olmayacağı bildirilmiştir. Şahsın dolandırıcılık suçundan ABD makamları tarafından 23.08.2018 tarihli kırmızı bültenle aranmakta olduğu, tespit edilmiştir. Adı geçen şahsın ABD’nin yakalama emrine istinaden, Ermenistan’da yakalanmasına yönelik haberlere ilişkin Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edilmiş olup konu tarafımızca takip edilmektedir."



PARTNER Türk işi giyindi