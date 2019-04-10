Emniyet Genel Müdürlüğünden, Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesi içerisinde, görevli tüm personelin nöbet görevi ve eğitim haricinde silahlarında şarjör bulundurmaması, dolu şarjörlerini de şarjörlüklerinde bulundurması' hususunun eskiden beri süregelen rutin bir uygulama olduğu ve yapılan haberler gerçeği yansıtmadı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı yazılı ve görsel medya organlarında yayınlanan "Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen programa katılan personelin silahlarının şarjörlerinin alındığına" dair haberlerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 15 Temmuz gecesi hain Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) saldırısına maruz kalan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığının bugün yeni hizmet binasının açılışının gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesi içerisinde, görevli tüm personelin nöbet görevi ve eğitim haricinde silahlarında şarjör bulundurmaması, dolu şarjörlerini de şarjörlüklerinde bulundurması' hususu eskiden beri süregelen rutin bir uygulama olup yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

