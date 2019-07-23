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Emniyet Genel Müdürlüğünden tur denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tur taşımacılığı yapan 52 bin 385 aracı denetledi.Trafik güvenliğini sağlamak ve tur araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla 19-20-21 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünce “Tur Taşımacılığı Yapan Araçlar” üzerinde özel denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden tur denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tur taşımacılığı yapan 52 bin 385 aracı denetledi.
Trafik güvenliğini sağlamak ve tur araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla 19-20-21 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünce “Tur Taşımacılığı Yapan Araçlar” üzerinde özel denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde, 52 bin 385 araç ve sürücüsünden 401’inin takograf kullanmadığı veya araçta bulundurmadığı ortaya çıktı. 331 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 36 araç sürücüsünün yetkisiz yolcu taşımacılığı yaptığı, 95 şoförün ise araç kullanma sürelerine uymadığı tespit edildi. 106 araçta taşıma sınırı üstünde yolcu aldığı, 203 sürücünün ise hız sınırını aştığı belirlenen denetimde Türk Polis Teşkilatı toplamda 4 bin 486 trafik kuralı ihlali tespit ederek işlem yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden tur denetimi

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