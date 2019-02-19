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Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 00:36 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün bazı basın-yayın organlarında yayımlanan “Antalya Valiliği, İki Yıl Önce Emekli Olmuş Polis Memuruna Uyarı Cezası Verdi” başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında 18 Şubat 2019 günü yer alan "Antalya Valiliği, İki Yıl Önce Emekli Olmuş Polis Memuruna Uyarı Cezası Verdi" başlıklı haberle ilgili olarak açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, “Habere konu olan Emekli Polis Memuru Mehmet Kocadağ Antalya Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olduğu sırada 31 Aralık 2010 tarihinde 1 gün göreve gelmemesi sebebi ile hakkında başlatılmış disiplin soruşturması neticesinde İl Polis Disiplin Kurulu kararı ile ‘İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine gelmemek’ fiilini işlediğinden geçerli disiplin mevzuatına göre ’1 (bir) günlük aylık kesimi’ cezası ile tecziye edilmiştir” denildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Mehmet Kocadağ, hakkında verilen disiplin cezasının iptali amacı ile idari yargı yoluna başvurmuş ve dava süreci sonuçlanmadan 16 Mart 2017 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün bazı basın-yayın organlarında yayımlanan “Antalya Valiliği, İki Yıl Önce Emekli Olmuş Polis Memuruna Uyarı Cezası Verdi” başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında 18 Şubat 2019 günü yer alan "Antalya Valiliği, İki Yıl Önce Emekli Olmuş Polis Memuruna Uyarı Cezası Verdi" başlıklı haberle ilgili olarak açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, “Habere konu olan Emekli Polis Memuru Mehmet Kocadağ Antalya Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olduğu sırada 31 Aralık 2010 tarihinde 1 gün göreve gelmemesi sebebi ile hakkında başlatılmış disiplin soruşturması neticesinde İl Polis Disiplin Kurulu kararı ile ‘İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine gelmemek’ fiilini işlediğinden geçerli disiplin mevzuatına göre ’1 (bir) günlük aylık kesimi’ cezası ile tecziye edilmiştir” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Mehmet Kocadağ, hakkında verilen disiplin cezasının iptali amacı ile idari yargı yoluna başvurmuş ve dava süreci sonuçlanmadan 16 Mart 2017 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Emekli olduğu süre içerisinde idari yargı sürecinin tamamlanmaması üzerine ilgili mahkeme şahsın işlediği fiilin yeni mevzuata göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş, mahkeme kararı doğrultusunda, değişen disiplin mevzuatına göre ‘Uyarma’ cezası verilmiş, karar verildiğinde emekli olan personelimize tebliğ edilmiştir.”

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