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Emniyet Genel Müdürlüğünden uyuşturucuyla mücadelede yeni “mobil” uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:40 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni geliştirdiği telefon mobil uygulamasıyla uyuşturucu operasyonlarına yeni bir boyut kazandırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni geliştirdiği telefon mobil uygulamasıyla uyuşturucu operasyonlarına yeni bir boyut kazandırdı. “Uyuma” mobil uygulamasıyla artık uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlara da sorumluluk düşecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede "Uyuma" isimli mobil uygulama geliştirdi. Sosyal medya sitesi Twitter’dan yayınlanan bir video ile tanıtılan uygulamada uyuşturucu ile anında ve etkin bir mücadele amaçlanıyor. “Uyuma” ismi verilen mobil uygulamada, vatandaşlar şahit oldukları uyuşturucu ticareti ya da pazarlığına şahit olduklarında anında ilgili polis ekiplerine bildirebilecek.
Yayınlanan videoda, “Uyuşturucu madde alışverişi ya da pazarlığına şahit olduysanız uyuşturucuyla mücadele mobil uygulamasıyla durumu anında güvenlik güçlerine bildirebilirsiniz. Mobil uygulamanın amacı, vatandaşların karşılaştığı uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirmelerini sağlamaktır. “Uyuma” mobil uygulamasının amacı, uyuşturucu satışının önlenmesi konusunda farkındalığı artırması ve bu konuda vatandaşların etkin desteğinin sağlanmasıdır” denildi.

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