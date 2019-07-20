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Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Aktaş Şırnak'tan törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 13:37 | Son Güncelleme

Şırnak Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş: - "Bundan sonraki görevlerimde de her zaman Şırnak'ı elimden geldiğince destekleyeceğim ve kollayacağım"

Şırnak Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş için uğurlama töreni yapıldı.

Valilik bahçesindeki törende Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar tarafından uğurlanan Aktaş'a çiçek verildi.

Kendisini uğurlamaya gelen Şırnaklılardan helallik isteyen Aktaş için düzenlenen törende duygusal anlar yaşanırken bazı kadınlar da zılgıt çekti.

Aktaş, Şırnak'a el birliğiyle yaptıkları hizmetlerin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Şırnak'ta çalışmaktan ve vatandaşlara hizmet vermekten onur duyduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Mesai arkadaşlarım ve birbirinden değerli 524 bin Şırnaklı hemşehrimizle tanışmış olmaktan mutluluk duyuyorum. Allah Şırnak'ı ve ülkemizi korusun, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Bundan sonraki görevlerimde de her zaman Şırnak'ı elimden geldiğince destekleyeceğim ve kollayacağım. Hemşehrilerimi de Emniyet Genel Müdürlüğüne bekliyorum. Her türlü sorunda yanınızda olacağım."

Törende, çeşitli hediyeler verilen Aktaş, daha sonra Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Ankara'ya haraket etti.

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