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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Şırnak Valisi Aktaş, veda etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Aktaş için veda programı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Şırnak Valisi Aktaş, veda etti

Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Aktaş için veda programı düzenlendi. Aktaş, Şırnak'ta huzur ve güven ortamının hakim olduğuna dikkat çekerek, "Devletimizin, hükümetimizin bizlere verdiği bu görevi Şırnak'a hizmet noktasındaki görevleri el birliği ile yapmaya çalıştık" dedi.
Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş için veda programı düzenlendi. Programa Aktaş'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Sosyal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.
'ALLAH'A ŞÜKÜR ŞIRNAKIMIZ DAHA İYİ BİR NOKTAYA GELDİ'
Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ın başta terörden kurtulması için ve kentin gelişip kalkınması için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi. Şırnak'ta huzur ve güven ortamının hakim olduğunu belirten Aktaş, "2015 ve 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın çukur ve barikat terörü nedeniyle birçok yiğidimiz canını verdi. Birçok yiğidimiz de gazilik mertebesine ulaştı. Bu yönüyle çok büyük bir bedel ödedik. Bunun yanında da şehrimiz maalesef büyük bir yıkıma uğradı. PKK terör örgütü 30-35 yıllık yaptıklarına ilave olarak çukur ve barikat terörüyle Şırnaklı hemşerilerimizin evlerini başlarına yıktı. İl merkezimiz ve ilçelerimizi büyük oranda tahrip etmişti. Ama şükürler olsun önce kahraman güvenlik kuvvetlerimiz jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız büyük bedeli de göze alarak önce bu terör tehdidini bertaraf etti. Allah'ın izniyla Şırnak'ımız huzura kavuştu. Devletimizin buraya aktardığı kaynaklarla yine o örgütün yaktığı, yıktığı şehrimizi hem altyapımızı hem üst yapısıyla bugün için çok daha iyi bir noktaya getirdik. Allah'a şükür Şırnakımız daha iyi bir noktaya geldi. Devletimizin, hükümetimizin bizlere verdiği bu görevi Şırnak'a hizmet noktasındaki görevleri el birliği ile yapmaya çalıştık. Bu görevlerimizi tabi ki her kademedeki mesai arkadaşımızla birlikte yaptık. Ben Şırnak'ın geldiği bu noktayı her şeyden önce en başta kahramanca bu bölücü terör örgütü ile mücadele eden şehrimizin terörle anılmasına rağmen özellikle son yıllarda askerimizin polisimizin, jandarmamızın korucularımızın ortaya koyduğu kahramanlığın bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Eğer bu huzur ve güven ortamı sağlanmamış olsaydı biz bu hizmetleri de alamazdık ve ilimiz hem sosyal yönüyle, hem ekonomik yönüyle bu noktaya gelemezdi. Onun için bu emeği ortaya koyan güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Bu mücadelede kanını döken şehitlerimiz rahmetle yad ediyorum. Allah bizleri onlara mahcup etmesin" dedi.
Konuşmaların ardından Aktaş'a yaptığı hizmetlerden dolayı Şırnak Valiliği, belediye ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından plaket verildi.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın bugün Ankara'ya giderek görevine başlayacağı bildirildi.
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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Şırnak Valisi Aktaş, veda ettiEmniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Şırnak Valisi Aktaş, veda ettiEmniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Şırnak Valisi Aktaş, veda ettiEmniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Şırnak Valisi Aktaş, veda etti

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