Vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için çok büyük tedbirler aldıklarını hatırlatan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “Bütün emniyet teşkilatımız bu konuda seferber oldu. Güvenli ulaşım içinde 7 gün boyunca bayram tatili 5 gün ama bir gün öncesi ve bir gün sonrasını da kapsayacak şekilde 100 bin civarında emniyet teşkilatı mensubu 65 bin noktada trafik güvenlik hizmeti veriyor. İçişleri Bakanımız başta olmak üzere ben ve bütün emniyet genel müdürlüğü yöneticileri 40 civarında polis baş müfettişimizle sahadayız. Alınan güvenlik tedbirlerini yerinde incelemenin gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda dün sabah saatlerinde Ankara’dan yola çıktım ve Elazığ’a kadar yol güzergahındaki bütün güvenlik noktalarında arkadaşlarımızla bir araya geldik ve tedbirleri yerinde inceledik. Bayramlar bizim millet olarak, coşkuyla, heyecanla kutladığımız en mutlu günlerimiz bu mutlu günlerimizi acıya dönüştürmeyelim. Dikkatli olalım çok fazla hız yapmayalım, trafik kurallarına uyalım, telefon kullanmayalım ve kemerimizi takmadan yola çıkmayalım. Bunlar zor şeyler değil. İnsanlarımız dikkatli olsunlar tedbirleri ellerinden bırakmasınlar hem kendilerini hem ailelerini hem de milletimizi üzmesinler. Genel anlamda da bütün tedbirleri almış durumdayız. Millet olarak bu bayramı huzurla, güvenle ve mutluluk içerisinde kutlarız. Hiçbir acıyı da yaşamayız” diye konuştu.

Yaşam Çadırı hakkında bilgi de veren Aktaş, “Elazığ’da yaşam tüneli diye bir programımız var. Bu yaşam tüneline araç sürücülerini davet edip, yaklaşık 5 dakika misafir ediyoruz. Trafik bilincini artıracak videolar izleterek, ikramlarda bulunuyoruz. Ayrıca çocuklarımıza yönelik projelerimiz de var. Ben görev yapan bütün personellerimizi kutluyorum.” diye konuştu.