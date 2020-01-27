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Emniyet Genel Müdürü Aktaş deprem bölgesindeki emniyet önlemlerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş, Elazığ’daki depremde evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların geride bıraktıkları eşyalarının polisler tarafından korunduğunu ve herhangi bir hırsızlık olayına müsaade etmeyeceklerini söyledi.Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklükteki deprem nedeniyle bölgeye gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, depremzedeleri kaldıkları çadırlarda ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş, Elazığ’daki depremde evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların geride bıraktıkları eşyalarının polisler tarafından korunduğunu ve herhangi bir hırsızlık olayına müsaade etmeyeceklerini söyledi.
Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklükteki deprem nedeniyle bölgeye gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, depremzedeleri kaldıkları çadırlarda ziyaret etti. Kendisi de Elazığlı olan Aktaş, hemşehrilerinin sorunlarını dinledi. Emniyet olarak deprem sonrası bölgeye takviye polis gücü sevk ettiklerini dile getiren Aktaş, depremzedelerin evlerinde bıraktıkları eşyalarını korumak için 24 saat boyunca görev başında olduklarını belirtti. Depremden sonra sadece bir hırsızlık olayının yaşandığını ve bunu gerçekleştiren kişinin de suçüstü yakalandığını söyleyen Aktaş, “ Doğal olarak depremden etkilenen, zarar gören evler vatandaşlarımız tarafından boşaltıldı. Kriz merkezinin gösterdiği toplu alanlarda veya çadırlarda insanlar zamanlarını geçiriyorlar. Dolayısıyla evinden uzak durumdalar. Emniyet teşkilatı olarak boşaltılan, oturulmayan evlerde ve iş yerlerinde bir olumsuzluk yaşanmaması için, hırsızlık ve benzeri işler olmasın diye tedbirlerimizi alıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak burada görev yapan, şehrimizde, Elazığ’da görev yapan polis memurlarına ilave takviye kuvvet buraya intikal ettirdik belli bir sayıda. Onların da desteğiyle biz bu gün için bütün alana hakim durumdayız” dedi.
Şu ana kadar sadece bir hırsızlık olayının gerçekleştiğini ve bunun failinin de suçüstü yakalandığını söyleyen Aktaş, “Bütün sokaklarımız, caddelerimiz, çarşımız pazarımız yine aynı şekilde çadır alanları ve diğer konaklama alanlarında türlü tedbiri almış durumdayız. Bugün depremin biliyorsunuz üçüncü günündeyiz. Şu ana kadar emniyet birimlerimize intikal etmiş sadece bir hırsızlık ihbarı var ki o da suçüstü yapılmış durumda. Bir televizyon çalındığını tespit eden arkadaşlarımız şahsı yakalamış. Onun dışında Allah’a şükür dediğim gibi üç gün süre içerisinde bir hırsızlık olayı olmamıştır. Elazığlı hemşehrilerimizin sağduyusuna sonuna kadar inanıyorum. Hiçbir hemşehrimin bizim kültürümüzle, inancımızla bağdaşmayan bir tutum ve davranış içerine girmeyeceğine inanıyorum. İnşallah o konuda bize de fazla bir iş düşmez. Biz de sosyal çalışmalar yürütürüz” diye konuştu.
İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise 3 bin polis ile depremzede vatandaşların geride bıraktıkları mallarını koruduklarını, şimdiye kadar ciddi bir asayiş olayının da yaşanmadığını belirtti.

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