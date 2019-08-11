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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, jandarma ekipleriyle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği yol kontrol uygulamasını ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, jandarma ekipleriyle bayramlaştı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği yol kontrol uygulamasını ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.
Kurban Bayramı'nı memleketi Elazığ'da geçiren Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, jandarma ekipleriyle bayramlaştı. Beraberinde Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Şemsettin Koç ile birlikte Hankendi'deki jandarma uygulama noktasında görevlilerle bayramlaşan Aktaş, daha sonra trafik denetimine katıldı.

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, jandarma ekipleriyle bayramlaştıEmniyet Genel Müdürü Aktaş, jandarma ekipleriyle bayramlaştı

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