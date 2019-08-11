Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da sürücüleri denetledi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram süresince yoğun olarak kullanılan, Türkiye'nin kavşak noktalarından Malatya- Kayseri karayolunda alınan tedbirleri yerinde inceledi. Sabah saatlerinde Ankara'dan karayolu ile yola çıkan Aktaş, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Sivas'ta kurulan trafik kontrol noktalarını denetledikten sonra Malatya'ya geldi. Malatya'da Elemendik mevkiine kurulan trafik noktasını denetleyen Aktaş, sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu, aileleriyle birlikte yolculuk yapan çocuklara, sürücüler tarafından hız yapıldığında çalmaları için düdük verdi. Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün vatandaşların güven içinde seyahat etmeleri büyük çaplı tedbirler alarak, hazırlık yaptığını söyledi. Ülke genelinde günlük ortalama 7 bin 700 noktada, 13 bin 500 personelle trafikte gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Aktaş, şunları söyledi:

"Bu 7 günlük sürede yaklaşık 65 bin noktada 100 bin civarında personelimiz insanlarımızın rahat bir ortamda kazasız, belasız yolculuk yapması için tedbir aldı. Sayın içişleri Bakanımız, Emniyet Genel Müdür Yardımcılarımız ve 40'a yakın polis başmüfettişimiz ile sahada aldığımız tedbirleri yerinde inceliyoruz. Eksiklikleri de yerinde tespit ederek, hızlıca gidermeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yolculuklarını kazasız belasız tamamlamaları."

'CEP TELEFONU KAZA RİSKİNİ 4 KAT ARTTIRIYOR'

Sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini, bayramların millet olarak kutladıkları en mutlu günler olduğunu dile getiren Aktaş, "Bu mutlu günümüzü kuralları ihlal ederek hem kendimiz hem de çevremi için acıya dönüştürmeyelim. Özellikle hız limitlerine uyalım. Bununla ilgili ciddi tedbirler aldık, tüm ana yollarda radar uygulaması yaptık. Hiç affımız yok, sürücüleri trafik kurallarına uymalarını, cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. Cep telefonu kullanımı kaza riskini yaklaşık 4 kat artırıyor. 2019 yılının ilk 7 ayı ile bir önceki yılık ilk 7 ayını kıyasladığımızda trafik kazalarında ölen kişi sayısında yüzde 32,3 oranında azalma oldu. Bu çok ciddi bir oran ve büyük bir gayret ile emeğin sonucu. Hedefimiz hiçbir vatandaşımızın ölmemesi ve burnunun kanamaması" dedi.

