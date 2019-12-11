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Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mersin'de şehitliği ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:13 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mersin'de şehitliği ziyaret etti

MERSİN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin'de Mezitli Şehitliği'ni ziyaret etti.

Aktaş, Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldığı tören için geldiği kentte, şehitlikte dua etti.

Ziyaretinde Aktaş'a, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de eşlik etti.

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