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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Nusaybin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

Mehmet Aktaş, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnafı ziyaret etti

MARDİN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Mardin'deki temasları kapsamında Nusaybin'e geçen Aktaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde polis ekipleriyle görüştü.

Aktaş, genel asayiş durumu ile Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra beraberindekilerle esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla görüşen Aktaş, bir esnafın ikram ettiği kahveyi içti.

Aktaş, ilçe halkının can ve mal güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Aktaş'a ziyaretinde, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal, TEM Dairesi Başkanı Hasan Yiğit, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Reşat Demirel, Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Yıldırmaz da eşlik etti.

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