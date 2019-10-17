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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Şırnak’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 00:12 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak’a geldi.Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak’a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Timuçin Sun, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Reşat Demirel, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Şırnak’ta

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak’a geldi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak’a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Timuçin Sun, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Reşat Demirel, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu eşlik etti. Valilik bahçesinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ı Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan’dan kent ile ilgili bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, görüşmenin ardından ziyaretle ilgili bir açıklamada bulundu. Aktaş, bugün YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Cizre ilçesine yaptığı ve 3 kişinin yaralandığı havanlı saldırıyla ilgili, “PKK/PYD terör örgütü uzun yıllardır Suriye’nin kuzeyindeki kardeşlerimize zulmetmekte, oraları işgal etmekte. Oranın insanına her türlü kötülüğü reva görmekte. Oradaki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için kahraman ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekat, çok büyük bir başarı ve hızlıca ilerliyor. Tabi terör örgütü PKK/PYD buna karşılık özellikle sınır ilçelerimizdeki yerleşim yerlerinde havan ve benzeri silah, mühimmatlarla saldırıda bulunuyor. Bunun bir örneği de bugün Cizre ilçesine bağlı Katran köyünde yaşandı. Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Biri yoğun bakımda alındı, diğer yaralarının sağlık durumu iyi. Tabi bu tehlike ihanet çok kısa sürede bertaraf edilecek. İnşallah ordumuz bu mücadeleyi bu operasyonu en seri şekilde tamamlayarak, o bölgeyi, o toprakları gerçek sahiplerine teslim edecek. ve bu ihanet, bu zulüm Allah’ın izni ile bitmiş olacak” dedi.
Valilik ziyaretinden sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak Adliyesi, 23’üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Belediyesi’ni ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Şırnak’ta

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Şırnak’ta

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Şırnak’ta

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