HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polislere talimat: Sürekli uyarın

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polislere talimat: Sürekli uyarın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 14:51 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, havaların ısınmasıyla dışarıya daha fazla çıkan vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anonslarla sürekli uyarılması talimatı verdi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polislere talimat: Sürekli uyarın

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Dikmen binasında Genel Müdür Aktaş'ın başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının bizzat, il emniyet müdürleri ve polis moral eğitim merkezi müdürlerinin video konferans yöntemiyle katıldığı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanları gibi emniyet personeline düşen görev ve sorumluluğun çok fazla olduğunu vurgulayarak, özverili çalışmalarından dolayı polislere teşekkür etti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız havaların ısınmasıyla dışarı çıkıyor. Gerekli anonslarımızı sürekli olarak yapalım. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımızı defaatle uyaralım. Maske üretim alanları ve ürünlerin fahiş fiyatla satılmasına yönelik denetimler yapıyoruz. Kaçak üretimlerin ve fahiş fiyatla ürün satılmasının önüne geçmek konusunda gerçekten çok iyi işler çıkartıyorsunuz. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. İnternet ve sosyal medyadan devletin ve milletin bütünlüğünü etkileyecek şekilde yapılan asılsız ve provokatif paylaşımların önüne geçmek adına da gerekli çalışmalarımız sürdürüyoruz."

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZİ ÖZVERİ, KARARLILIK VE HASSASİYETLE SÜRDÜRECEĞİZ"

Cezaevlerinden tahliye olanların sorunsuz şekilde yerlerine ulaştırılmasından dolayı personeline teşekkür eden Aktaş, "Olası provokatif terör eylemlerine karşı her zaman olduğu gibi tedbirli olmaya devam edeceğiz. PKK, DHKP/C, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelemizi daima özveri, kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz." dedi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçtı3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçtı
Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyorVirüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor
Anahtar Kelimeler:
emniyet genel müdürü Mehmet Aktaş

En Çok Okunan Haberler

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Şoke eden karar! O isim artık yok

Şoke eden karar! O isim artık yok

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Diğer Haberler
Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün anlamı ne? Sırrı çözüldü

Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı çözüldü

Gamze Pala cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

Rize'yi sarsan cinayette yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

Maskesi olmayan bu ilçeye giremiyor

Maskesi olmayan buraya giremiyor

3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçtı

3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçtı

Koronavirüs tedbirlerini 'aylaklar' mı bozuyor?

Koronavirüs tedbirlerini 'aylaklar' mı bozuyor?

Sokağa çıkma yasağının genelgesi bugün yayımlanacak! İşte ayrıntılar...

Sokağa çıkma yasağının detayları bugün belli oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.