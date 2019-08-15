HABER

Emniyet Genel Müdürü Aktaş trafik denetimine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 00:21 | Son Güncelleme

Mehmet Aktaş: - "Aldığımız tedbirler neticesinde geçmiş yıllarla, bayramlarla ve son 10 yıl içerisindeki 4-5 günlük bayram tatilleriyle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 40 oranında ölümlü trafik kazalarında ve ölü sayısında azalma sağlandı"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı.

Aktaş, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı'ndaki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan bilgi aldı.

Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Aktaş, çocuklara da kırmızı düdük, şapka, tişört ve çikolata verdi. Aktaş, bu sırada kontrol için durdurulan bir otomobilin sürücünün emniyet kemerini arkadan taktığını görünce bu kişiyi uyardı.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için büyük bir seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Türkiye genelinde bütün yollarda görev yapmak üzere toplam 64 bin ekiple trafik önlemleri aldıklarını dile getiren Aktaş, "Ekiplerde yaklaşık 100 bin personelimiz görev aldı. Hava araçlarıyla da tedbirleri genişlettik. Aldığımız tedbirler neticesinde geçmiş yıllarla, bayramlarla ve son 10 yıl içerisindeki 4-5 günlük bayram tatilleriyle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 40 oranında ölümlü trafik kazalarında ve ölü sayısında azalma sağlandı. Tedbirlerimiz devam edecek ve kaza oranlarını daha da aşağıya indireceğiz." diye konuştu.

Aktaş, Kırıkkale Trafik Eğitim Parkı'nın çok güzel bir proje olduğuna dikkati çekerek, İl Emniyet Müdürü Çorumlu ve ekibine teşekkür etti.

Trafik Eğitim Parkı'nın çok örnek bir çalışma olduğunu belirten Aktaş, "Burada çocuklarımız hem temel trafik eğitimi hem de ilk yardım eğitimi alıyorlar. Yine AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bilgilendiriliyorlar. Aynı zamanda çocuklar için günlük eğlence alanı olarak da kullanılıyor. Gerçekten çok iyi düşünülmüş, iyi proje edilmiş çok güzel bir çalışma. İnşallah bu ve benzeri projelerimizi diğer illerimizde de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
Motosikletli trafik polisi ağır yaralandı Motosikletli trafik polisi ağır yaralandı 
Kahramanmaraş'ta otomobil kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!Kahramanmaraş'ta otomobil kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetim Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta otomobil kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Kahramanmaraş'ta otomobil kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Bakan Ersoy'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.