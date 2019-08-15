Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik denetimine katıldı, sürücüleri uyardı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı. Sürücülerle sohbet edip, çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört ve çikolata veren Aktaş, bu sırada kontrol için durdurulan bir otomobilin sürücünün emniyet kemerini arkadan taktığını görünce uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale-Ankara Karayolu Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı'ndaki trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Aktaş, burada İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan bilgi aldı. Aktaş, uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet ederek, vatandaşların bayramını kutladı. Mehmet Aktaş, çocuklara ise kırmızı düdük, şapka, tişört ve çikolata verdi.

AKTAŞ, KEMER TAKMAYAN SÜRÜCÜYÜ UYARDI

Denetimler sırasında Aktaş, kontrol için durdurulan bir otomobilin sürücünün emniyet kemerini arkadan taktığını gördü. Bunun üzerine otomobile yaklaşan Aktaş, araç içerisindekilerin bayramını kutladıktan sonra sürücüyü uyardı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş’ı karşısında görüp heyecan yapan sürücü ise yaklaşık 10 dakika boyunca kemeri düzeltemedi. Sabırla bekleyen Genel Müdür Aktaş, sürücünün kemeri düzeltmesinin ardından otomobilin geçmesine izin verdi.